Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,99 0,0000  EUR: 32,34 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Обеспечение газом в случае нападения РФ: Оператор ГТС ответил на ключевые вопросы
Обеспечение газом в случае нападения РФ: Оператор ГТС ответил на ключевые вопросы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
7950

Официальный курс гривны установлен на уровне 28,98 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 28,98 грн/доллар

КИЕВ. 30 января. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,98 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

28,9879 грн за доллар;

32,3432 грн за евро;

0,37148 грн за российский рубль;

38,8206 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 29 января курс не изменился.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.