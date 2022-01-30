Ученым удалось восстановить лягушке утраченную конечность

КИЕВ. 30 января. УНН. Специалисты из Гарвардского университета приблизились к регенеративной медицине. Исследователям удалось восстановить лягушке ампутированную лапу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на MedicalXpress.

Детали

Отмечается, что для проведения эксперимента была нужна лягушка Xenopus laevis. Вид был выбран не случайно. В отличие от других земноводных, во взрослом возрасте они не умеют выращивать утраченные конечности.

Ученые использовали пять веществ, концентрация которых возрастала в поврежденных тканях тела личинок, но оставалась на том же уровне у взрослых особей. Их назвали сигнальными молекулами. Лекарство ввели в разлагающийся пластырь и приложили к ране лягушки. В течение суток вещества контактировали с поврежденными тканями.

Для того, чтобы функциональная лапа полностью отросла, понадобилось 18 месяцев. Такой же эффект обнаружили у 78% исследуемых амфибий.

Напомним

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