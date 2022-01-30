В Боливии пассажирский автобус сорвался в овраг: погибли по меньшей мере 11 человек
КИЕВ. 30 января. УНН. В центральной части Боливии в результате падения в овраг пассажирского автобуса погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Детали
ДТП произошло на дороге между городами Ками и Кильякольо в департаменте Кочабамба в центральной части Боливии.
По информации начальника местной дорожной полиции Ренсо Меркадо, автобус сорвался с обрыва высотой около 400 метров.
В результате аварии погибли по меньшей мере 11 человек, еще 18 пострадали. Меркадо подчеркнул, что число погибших может возрасти, поскольку несколько человек получили очень серьезные травмы.
Сейчас причины автокатастрофы выясняются.
Напомним
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