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В Боливии пассажирский автобус сорвался в овраг: погибли по меньшей мере 11 человек

В Боливии пассажирский автобус сорвался в овраг: погибли по меньшей мере 11 человек

КИЕВ. 30 января. УНН. В центральной части Боливии в результате падения в овраг пассажирского автобуса погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Детали

ДТП произошло на дороге между городами Ками и Кильякольо в департаменте Кочабамба в центральной части Боливии.

По информации начальника местной дорожной полиции Ренсо Меркадо, автобус сорвался с обрыва высотой около 400 метров.

В результате аварии погибли по меньшей мере 11 человек, еще 18 пострадали. Меркадо подчеркнул, что число погибших может возрасти, поскольку несколько человек получили очень серьезные травмы.

Сейчас причины автокатастрофы выясняются.

Напомним

В столице Камеруна в ночном клубе вспыхнул пожар — 16 человек погибли.

Источник: УНН
Теги: смерть, Боливия
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