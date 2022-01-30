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Компания Nike взяла на работу 12-летнего иллюстратора

Компания Nike взяла на работу 12-летнего иллюстратора

КИЕВ. 30 января. УНН. Компания Nike взяла на работу 12-летнего британца Джо Вейла, в социальных сетях парня называют “The Doodle Boy”. Он будет работать над специальными проектами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СNN.

Детали

Иллюстратор из города Шрусбери, Англия, известен в соцсетях как The Doodle Boy. Он публикует детализированные рисунки (doodles).

Вейл имеет почти 130 тысяч подписчиков в Instagram и собственный сайт, где публикует работы. Пока неизвестно, что именно будет делать художник для мирового бренда, однако его привлекают к некоторым специальным проектам.

Отец парня, Грегори Вейл, рассказал, что сын очень рад, ведь любит этот бренд: “Для него это осуществление мечты, так как он любит и спорт, и творчество, и партнерство с Nike даст ему возможность принять и то, и другое”.

Справка

Вейл начал рисовать в своем уже фирменном стиле, когда ему было примерно 6 лет. С тех пор он уже провел свою первую персональную выставку и получил похвалу от принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт за рисунок, который был создан до их тура в 2020 году.

Источник: УНН
Теги: искусство
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