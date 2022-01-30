Новости: Криминал и ЧП
30 января 2022, 10:07 • Татьяна Юдина • 16830
Неподалеку от Украины произошло землетрясение
КИЕВ. 30 января. УНН. В соседей Румынии, в горах Вранча произошло землетрясение, сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.
Детали
Национальный институт изучения физики земли Румынии (INCDFP) зафиксировал землетрясение магнитудой 3,1 в сейсмической зоне Вранча.
Как сообщает INCDFP, подземные толчки зафиксированы сегодня, 30 января, в 05:11 на глубине 142 км.
Землетрясение произошло недалеко от города Брашов (расположен на расстоянии 59 км от места подземных толчков).
Источник: УНН
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