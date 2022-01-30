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Неподалеку от Украины произошло землетрясение

Неподалеку от Украины произошло землетрясение

КИЕВ. 30 января. УНН. В соседей Румынии, в горах Вранча произошло землетрясение, сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.

Детали

Национальный институт изучения физики земли Румынии (INCDFP) зафиксировал землетрясение магнитудой 3,1 в сейсмической зоне Вранча.

Как сообщает INCDFP, подземные толчки зафиксированы сегодня, 30 января, в 05:11 на глубине 142 км.

Землетрясение произошло недалеко от города Брашов (расположен на расстоянии 59 км от места подземных толчков).

Источник: УНН
Теги: землетрясение
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