Россия перенесла военные учения у берегов Ирландии из-за протестов рыбаков

КИЕВ. 30 января. УНН. После протестов ирландских рыбаков Москва решила перенести военно-морские учения за пределы экономической зоны Ирландии. Об этом сообщает посольство России в Ирландии, передает УНН.

Детали

Отмечается, что министр обороны России Сергей Шойгу принял такое решение "в ответ на запросы ирландского правительства, а также Организации производителей рыбы на Юге и Западе Ирландии". Решение Шойгу характеризуется в сообщении как "жест доброй воли".

Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковни приветствовал решение России перенести зону учений за пределы ирландской исключительной экономической зоны.

"На этой неделе я написал своему коллеге, министру обороны России, попросив его пересмотреть вопрос о проведении военно-морских учений у ирландских берегов. Сегодня вечером я получил письмо, подтверждающее, что российские учения будут перенесены за пределы ИЭЗ Ирландии. Я приветствую этот ответ", - написал Ковни в своем Twitter.

Дополнение

Район, где ВМФ России намеревался провести маневры, находится в международных водах, но в пределах 200-мильной исключительной экономической зоны Ирландии. Решение РФ возмутило местных рыбаков, которые пригрозили сорвать учения и ввести траулеры в район проведения маневров. Рыбаки опасались, что стрельбы могут негативно повлиять на рыбные запасы в регионе.

В связи с этим с рыбаками 27 января встретился посол РФ в Дублине Юрий Филатов. Тогда сообщалось, что стороны достигли компромисса по проведению ВМФ России учений в Атлантике в исключительной экономической зоне Ирландии.

Правительство Ирландии ранее объявило российские учения нежелательными и призвало морские суда не приближаться к району стрельб.

"Российская Федерация сообщила, что учения предусматривают использование артиллерии и запуск ракет", - говорится в сообщении правительства в Дублине.

Экс-министр сельского и морского хозяйства Майкл Крид обвинил Москву в провокации, усмотрев в планах России связь с конфликтом вокруг Украины. Россия впервые проводит военные учения в этом регионе.