Умер известный российский актер Леонид Куравлев

КИЕВ. 30 января. УНН. Скончался известный российский актер Леонид Куравлев, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Детали

Актеру было 85 лет.

В начале января артиста экстренно госпитализировали в Московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. Врачи нашли у него пневмонию, впоследствии артисту провели экстренную операцию на желудке.

Впоследствии Baza сообщило, что актера Леонида Куравлева выписали из Коммунарки, чтобы перевести в хоспис.

Добавим

Леонид Куравлев - советский и российский киноактер. Известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Актер Гаспар Ульель умер после несчастного случая на лыжах - СМИ