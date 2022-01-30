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Умер известный российский актер Леонид Куравлев

Умер известный российский актер Леонид Куравлев

Леонид Куравлев

КИЕВ. 30 января. УНН. Скончался известный российский актер Леонид Куравлев, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Детали

Актеру было 85 лет.

В начале января артиста экстренно госпитализировали в Московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. Врачи нашли у него пневмонию, впоследствии артисту провели экстренную операцию на желудке.

Впоследствии Baza сообщило, что актера Леонида Куравлева выписали из Коммунарки, чтобы перевести в хоспис.

Добавим

Леонид Куравлев - советский и российский киноактер. Известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок".

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Источник: УНН
Теги: Россия, актер, смерть
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