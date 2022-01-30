Очередное нарушение суверенитета: в МИД требуют отменить поручение Путина о соцвыплатах жителям оккупированного Донбасса

КИЕВ. 30 января. УНН. Рассматриваем обнародование поручения президента РФ о предоставлении жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал “госуслуги” как очередное нарушение суверенитета Украины. Так в МИД Украины отреагировали на поручение президента РФ о предоставлении жителям временно оккупированных территорий соцвыплат, передает УНН.

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“Рассматриваем обнародование поручение президента РФ по предоставлению жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал „госуслуги“ как очередное нарушение суверенитета Украины, направленное на продление принудительной интеграции населения временно оккупированных территорий нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство”, — говорится в заявлении МИД.

Добавим

В дипведомстве обратили внимание, что Кремль выбрал момент для этой акции именно во время эскалации ситуации вокруг границ Украины. В то время, когда наше государство и партнеры прилагают все усилия для деэскалации ситуации, новое решение российского руководства не способствует этим дипломатическим усилиям.

“Требуем от РФ отменить принятое решение, прекратить подобные гибридные провокации и воздерживаться от шагов, осложняющих дипломатический процесс, прежде всего в работе Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы”, - подчеркнули в МИД.

Ранее

СМИ писали, что как следует из поручения президента РФ Путина, жители территорий, подконтрольных "ЛДНР", с российскими паспортами могут получить право обращаться за соцвыплатами через "госуслуги" без указания прописки.