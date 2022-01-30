Олигархам Путина не удастся скрыться: глава МИД Британии накануне визита в Киев анонсировала новые санкции против РФ

КИЕВ. 30 января. УНН. Британия расширит санкции против РФ на следующей неделе в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс телеканала Sky News, передает УНН.

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“На неделе мы представим меры по улучшению санкционного законодательства. Мы собираемся расширить, чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла попасть под санкции. Олигархам Путина и российским компаниям, которые являются опорой для российского государства, не удастся скрыться”, — заявила Трасс.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит регион, куда входит Украина, и проведет телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на следующей неделе на фоне опасений российского вторжения.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.