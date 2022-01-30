ДТП с рейсовым автобусом на трассе Киев-Чоп: в больнице находятся шесть человек

КИЕВ. 30 января. УНН. Из 14 пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом на трассе Киев-Чоп в больнице находится шесть человек. Об этом УНН сообщили в полиции Львовской области.

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"Сейчас в больницу госпитализированы 6 человек", - сообщили в полиции.

Детали

Отметим, что по данным СМИ, одна из пострадавших женщин находится сейчас в реанимации. Ее состояние тяжелое, а 34-летнего водителя автобуса уже вызвали на допрос в полицию.

Что было раньше

На трассе Киев-Чоп рейсовый автобус “Харьков-Слупск (Польша)” попал в ДТП, пострадали 14 человек.

Полиция уже открыла производство по факту аварии.