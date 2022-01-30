Пытались повредить колючую проволоку: в Польше зафиксировали новые попытки незаконного пересечения границы

КИЕВ. 30 января. УНН. В Польше, 29 января, зафиксировали лишь одну попытку нелегально пересечь границу, а сегодня в полночь группа мигрантов пытались повредить колючую проволоку на пограничном пункте Черемша. Об этом сообщила Пограничная служба Польши в Twitter, передает УНН.

Цитата

“29 января была лишь 1 попытка нелегального проникновения на территорию Польши задержан человек из Таджикистана. Сегодня после полуночи были задержаны две группы по 15 и 13 человек из Ирака. На пограничном пункте Черемша 6 иностранцев пытались повредить колючую проволоку веревками", - говорится в сообщении.

Напомним

В Польше начали строительство ограждения на новых участках возле границы с Беларусью.

Контекст

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на санкции со стороны ЕС заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть в Европу.

В августе Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.



8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что вдоль границы страны разместили войска из-за напряженной ситуации с мигрантами.