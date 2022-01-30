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В Славском на подъемнике застряли шестеро взрослых и ребенок. Их снимали с помощью альпинистского снаряжения

В Славском на подъемнике застряли шестеро взрослых и ребенок. Их снимали с помощью альпинистского снаряжения

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КИЕВ. 30 января. УНН. Во Львовской области, в Славском, на подъемнике застряли семь человек, в том числе и один ребенок. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Цитата

“30 января около 12:00 в пгт Славское, Стрийского района на горе Тростян произошла остановка однокресельного подъемника. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения в 12:45 сняли 7 туристов с подъемника (из них 1 ребенок)”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что обошлось без пострадавших. К проведению спасательных работ привлекалось 15 человек и 2 ед. техники ГСЧС.

Напомним

На горнолыжном курорте “Захар Беркут” во Львовской области остановился подъемник с 14 работниками комплекса, на место отправили экстренные службы, всех пострадавших сняли с подъемника.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Украина, спасатели
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