Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,99 0,0000  EUR: 32,34 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
12435

Задержали убийцу супругов предпринимателей в Киевской области

кКИЕВ. 30 января. УНН. В Киевской области задержали мужчину, который зарезал супругов предпринимателей. Об этом сообщили в полиции области, передает УНН.

Детали

Сообщается, что полиция задержала 52-летнего жителя Василькова в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По предварительным данным, между нападавшим и предпринимателем с Волыни случился словесный конфликт, после чего мужчина нанес предпринимателю многочисленные удары молотком. После содеянного злоумышленник несколько раз ударил ножом жену убитого, в результате чего женщина погибла.

Злодей пытался скрыть следы преступления, положил тела предпринимателей в фургон и отвез на одну из улиц Василькова, где и бросил.

“С изувеченными телами супругов палач ехал по городу, а затем покинул фургон неподалеку от центра Василькова. Эту черную машину мы осматривали вчера вечером, когда прибыли на место происшествия. Из-за многочисленных ранений на теле жертв снег краснел от крови”, — сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 Ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

Напомним, в Киевской области произошло двойное убийство, в результате преступления погибли супруги.

Источник: УНН
Теги: убийство
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.