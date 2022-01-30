Задержали убийцу супругов предпринимателей в Киевской области

кКИЕВ. 30 января. УНН. В Киевской области задержали мужчину, который зарезал супругов предпринимателей. Об этом сообщили в полиции области, передает УНН.

Детали

Сообщается, что полиция задержала 52-летнего жителя Василькова в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По предварительным данным, между нападавшим и предпринимателем с Волыни случился словесный конфликт, после чего мужчина нанес предпринимателю многочисленные удары молотком. После содеянного злоумышленник несколько раз ударил ножом жену убитого, в результате чего женщина погибла.

Злодей пытался скрыть следы преступления, положил тела предпринимателей в фургон и отвез на одну из улиц Василькова, где и бросил.

“С изувеченными телами супругов палач ехал по городу, а затем покинул фургон неподалеку от центра Василькова. Эту черную машину мы осматривали вчера вечером, когда прибыли на место происшествия. Из-за многочисленных ранений на теле жертв снег краснел от крови”, — сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 Ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

Напомним, в Киевской области произошло двойное убийство, в результате преступления погибли супруги.