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НАТО не отправит войска в Украину в случае агрессии РФ - Столтенберг

НАТО не отправит войска в Украину в случае агрессии РФ - Столтенберг

КИЕВ. 30 января. УНН. НАТО сосредоточена на поддержке Киева в конфликте с РФ, но не отправит боевые подразделения в Украину в случае российского вторжения. Об этом, как сообщает УНН, заявил в интервью британской медиакорпорации BBC  генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

НАТО не планирует направлять воинские подразделения в Украину в случае российского вторжения, ведь страна не является членом Альянса.

Цитата

"У нас нет планов размещать боевые части НАТО в Украине", - заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс "сосредоточен на оказании поддержки" Киеву в конфликте с РФ, но указал на разницу подходов в случаях, когда дело касается защиты одного из членов НАТО и когда речь идет о государстве, не входящем в ее состав. Одновременно Столтенберг вновь пообещал оказать поддержку такому "сильному и чрезвычайно ценному партнеру, как Украина".

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Украина, война

В тексте упоминаются

Столтенберг Енс
Столтенберг Енс
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