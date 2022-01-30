Франция обвинила ЧВК Вагнера в разграблении Мали

КИЕВ. 30 января. УНН. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил российскую частную военную компанию Вагнера в расхищении ресурсов Мали. Об этом он сообщил в интервью еженедельнику Journal du Dimanche, передает УНН.

Детали

По его словам, ЧВК “Вагнера” использует слабость некоторых государств для внедрения и для укрепления российского влияния в Африке.

“Они уже сейчас используют ресурсы страны в обмен на защиту хунты. Они грабят Мали”, — заявил глава МИД Франции.

Напомним

Ранее, Франция обвинила Россию в финансировании наемников ЧВК Вагнера в Мали.



Правительство Мали же отвергло обвинения стран Европы о том, что в стране работают подразделения иностранной частной военной компании.



Контекст

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что хунта Мали, пришедшая к власти после переворота в мае 2021 года, выразила интерес к найму “ЧВК Вагнера” для обучения военных и защиты высокопоставленных чиновников. МИД РФ подтвердил, что власти Мали обратились к частной компании из России за помощью в борьбе с терроризмом, но название компании не приводилось.

В Евросоюзе говорили, что появление наемников в Мали может серьезно повлиять на отношения Европы с ней. В декабре ЕС ввел санкции против “ЧВК Вагнера”.