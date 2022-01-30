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Литва заявила о выпущенных со стороны Беларуси 18 сигнальных ракетах

Литва заявила о выпущенных со стороны Беларуси 18 сигнальных ракетах

КИЕВ. 30 января. УНН. Литва заявила о 18 запущеных за минувшие сутки на границе сигнальных ракетах со стороны Белоруси. Об этом пишет BNS со ссылкой на литовскую Службу охраны госграницы, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ракеты были запущены в Варенском и Друскининкайском районах.

Табельное оружие литовской стороной не применялось. Пограничный контроль на литовской стороне по-прежнему находится в усиленном режиме.

Напомним

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на санкции со стороны ЕС заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся из-за Беларуси попасть в Европу.

В августе Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры по белорусскому руководству.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша приступила к строительству забора на границе с Беларусью.

Источник: УНН
Теги: Литва, Беларусь
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