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Надаль во второй раз выиграл Australian Open

Надаль во второй раз выиграл Australian Open

КИЕВ. 30 января. УНН. 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль во второй раз стал победителем Открытого чемпионата Австралии - 2022, сообщает УНН.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата Australian Open - первого в сезоне турнира серии Grand Slam, который завершился в Мельбурне.

В суперфинале Australian Open - 2022 35-летний Надаль в тяжелейшем матче обыграл вторую ракетку мира 25-летнего россиянина Даниила Медведева (2) со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составляла 5 часов 28 минут.

Поединок продолжался более 5 часов 27.

В предыдущий раз Надаль выигрывал турнир Australian Open 2009 года. В прошлом году победу на чемпионате одержал первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, который в этом году не смог попасть на соревнования из-за отсутствия вакцинации.

Источник: УНН
Теги: теннис
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