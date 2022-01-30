Германия ужесточила правила въезда из Украины из-за коронавируса

КИЕВ. 30 января. УНН. Украина с воскресенья, 30 января, объявлена в Германии зоной высокого риска из-за уровня заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 28 января, на сайте Института имени Роберта Коха (RKI), передаетУНН.

Детали

Люди, которые въезжают на территорию ФРГ из этой страны, за исключением, если они полностью привиты или поправились от COVID-19, должны отбыть 10-дневный карантин, выйти из которого можно будет только через пять дней после приезда по результатам отрицательного теста. Перед въездом в страну необходимо зарегистрироваться на соответствующем сайте и внести туда свои данные о вакцинации.

Дети до 12 лет должны находиться в карантине в течение пяти дней и могут завершить его без теста на коронавирус. Эти требования касаются лиц с любым гражданством, которые в течение последних 10 дней посещали страны из списка высокого риска, к которым отнесена Украина.

Зонами высокого эпидемиологического риска в Германии объявляют страны и регионы, где угроза заражения коронавирусом является особенно высокой. При этом значение имеет не только количество инфицированных. Учитываются и другие критерии, такие как темпы распространения коронавируса, загруженность больниц и отсутствие полных данных о ситуации с болезнью.

Кроме Украины с 30 января в список также вошли Афганистан, Куба, Пакистан, Гватемала, Бангладеш, Кыргызстан, Оман, Палау, Сингапур и французская заморская территория Новая Каледония.

Такие ограничения будут действовать до 3 марта и затем будут пересмотрены.

Напомним

В начале января Германия исключила Украину из списка стран повышенного риска из-за COVID-19.



