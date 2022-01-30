Неподалеку Станицы Луганской украинский военный получил ранение

КИЕВ. 30 января. УНН. В зоне проведения ООС на Донбассе один украинский военный получил ранения в результате гранатометного обстрела, сообщает УНН со ссылкой на сообщение штаба Операции объединенных сил.

Детали

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - сообщили в штабе ООС.

В направлении Станицы Луганской враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.

Напомним

В течение предыдущих суток, 29 января, случаев нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было.