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Неподалеку Станицы Луганской украинский военный получил ранение

Неподалеку Станицы Луганской украинский военный получил ранение

КИЕВ. 30 января. УНН. В зоне проведения ООС на Донбассе один украинский военный получил ранения в результате гранатометного обстрела, сообщает УНН со ссылкой на сообщение штаба Операции объединенных сил.

Детали

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - сообщили в штабе ООС.

В направлении Станицы Луганской враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.

Напомним

В течение предыдущих суток, 29 января, случаев нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было.

Источник: УНН
Теги: ООС
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