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Дания готова помочь Украине военной техникой

Дания готова помочь Украине военной техникой

КИЕВ. 30 января. УНН. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что готова поддержать Украину военной техникой, если ситуация на территории ООС обострится. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Jyllands-Posten.

"Ситуация вокруг Украины сейчас составляет серьезную угрозу для Европы, и существует реальная угроза вооруженного конфликта на европейской территории", - считает Метте Фредериксен.

Также премьер-министр добавила, если ситуация в Украине будет обостряться, то Россия столкнется с санкциями "беспрецедентного измерения". Однако, какие именно санкции, не уточняла.

На вопрос местному изданию, придется ли датским солдатам помогать украинским, Метте Фредериксен также не дала ответа.

И Либеральная партия, и Социалистическая народная партия Дании поддерживают отправку военной техники в Украину. Радикалы также это поддерживают, но только при условии координации с ЕС, пишет Politiken.

Как ранее писал УНН, уже три партии военной техники Украина получила от Америки.

Источник: УНН
Теги: Дания
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