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Двух российских фристайлистов не пустили на Олимпиаду-2022 из-за вакцинации "Спутником V"

КИЕВ. 30 января. УНН. Российские фристайлисты Андрей Махнев и Артем Шульдяков не выступят на Олмпиаде-2022, поскольку у них нет должной прививки против коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Championat.com.

Детали

Отмечается, что спортсмены не поехали на старты в Канаду и США из-за прививки российской вакциной – "Спутник V".

Также они не смогли получить разрешение на въезд для невакцинированных. В связи с этим они не набрали очков на этих этапах и не попали в квоту спортсменов, имеющих право участвовать в Олимпиаде-2022.

Спортсмены попросили, чтобы две неиспользованные квоты, полученные Россией в дисциплинах фристайл, были перенесены на могул, чтобы они все же могли принять участие в соревнованиях.

Выездная коллегия Спортивного арбитражного суда (CAS) не удовлетворила их просьбу, поскольку судьи постановили, что у них нет юрисдикции для решения этого вопроса.

Напомним

В канун Олимпиады в Пекине выявлено наибольшее с середины 2020 года количество случаев заражения COVID-19.

Зимние Олимпийские игры в Китае будут проходить с 4 по 20 февраля.

Источник: УНН
Теги: вакцина, Коронавирус, Олимпиада-2022
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