Мощный шторм Малик ударил по Северной Европе: есть погибшие и пострадавшие

КИЕВ. 30 января. УНН. Страны Северной Европы 30 января страдают от шторма Малик. В эпицентре непогоды оказались Дания, Польша и Германия и Швеция. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

В воскресенье, 30 января, пожарная служба Берлина объявила чрезвычайное положение и призвала жителей по возможности оставаться дома.

В Гамбурге случилось подтопление рыбного рынка, уровень воды в Эльбе значительно поднялся. В результате падения деревьев погибли несколько человек, еще на одного человека в Германии упал предвыборный баннер.

По всей Англии без электричества осталось около 130 тысяч домов, в Польше без света остались более 680 тысяч человек.

Из-за непогоды в Дании закрыли мост Оресунн, соединяющий страну с соседней Швецией, а также мост Большой Бельт, соединяющий датские острова Зеландия и Фюн.

В Швеции ураган обрушился на южную провинцию Сконе и западное побережье страны. Около 40 тыс. домов остались без электричества.

Напомним

Самый загруженный аэропорт Европы закрылся в Стамбуле, а школы и центры вакцинации закрылись в Афинах, поскольку редкая метель накрыла районы восточного Средиземноморья, вызвав отключение электроэнергии и хаос на дорогах.



