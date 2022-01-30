Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Суворовском районе Одессы

ОДЕССА. 30 января. УНН. В ДТП в Одессе погибли двое мужчин, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение местной полиции.

Детали

На улице Семена Палия перед перекрестком с улицей Марсельской 30-летний водитель "Nissan Maxima" не справился с управлением и выехал с дороги в опору рекламного щита. В автомобиле были еще двое мужчин в возрасте 29-ти и 31-го года.

Самого старшего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, остальные от полученных травм погибли.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий Следственного управления ГУНП в Одесской области. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Идет следствие.