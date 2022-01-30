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Французский "Бордо" арендовал украинского полузащитника "Шахтера"

Французский "Бордо" арендовал украинского полузащитника "Шахтера"

КИЕВ. 30 января. УНН. Полузащитник донецкого "Шахтера" Даниил Игнатенко проведет вторую часть сезона в чемпионате Франции. Об этом сообщают пресс-службы обеих команд, передает УНН.

Детали

С октября 2020 года Игнатенко играл в аренде за "Днепр-1". В составе этого клуба он провел 34 матча во всех турнирах (31 в чемпионате и 3 в Кубке Украины). В текущем сезоне забил 3 гола в Премьер-лиге.

"Бордо" идет на 17-й позиции в чемпионате Франции. Команда набрала 20 очков в 22 матчах и находится в одном балле от зоны вылета. Команду тренирует известный швейцарский специалист, бывший наставник сборной Швейцарии и римского "Лацио" - Владимир Петкович.

Дополнение

Шестого февраля новая команда Игнатенко сыграет против "Реймса".

Источник: УНН
Теги: футбол
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