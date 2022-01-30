"Динамо" объявило имя первого соперника на тренировочном сборе в Турции

КИЕВ. 30 января. УНН. Киевское "Динамо" опубликовало планы на начало второго зимнего межсезонного сбора, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр клуба.

Детали

Старт сбора будет связанным с контрольным матчем, который состоится в день прилета "бело-синих" в Турцию - 31 января.

Первый спарринг-партнер на втором сборе - болгарский "Лудогорец", с которым киевляне встречались на этом же стадионе ровно год назад.

Примечательно, что "Лудогорець" выиграл чемпионат Болгарии в прошлом сезоне, и сейчас идет лидером нынешнего первенства - 42 очка против 40 у "ЦСКА" из Софии.

Дополнение

В рамках сбора "бело-синими" планируется проведение семи контрольных матчей, однако в программе возможны изменения.