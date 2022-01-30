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В Украине археологи обнаружили останки человека, который жил 7 тысяч лет назад

В Украине археологи обнаружили останки человека, который жил 7 тысяч лет назад

КИЕВ. 30 января. УНН. На Мамай-Горе над Днепром археологи обнаружили череп человека, жившего почти семь тысяч лет назад. Об этом сообщила на своей странице в Facebook Инна Потехина — сотрудница Института археологии НАН Украины и Национального университета “Киево-Могилянская академия”, передает УНН.

Детали

По словам Потехиной, некрополь обнаружили в 2020 году. Его нашли во время экспедиции Запорожского университета под руководством украинского археолога Геннадия Тощева. Отмечается, что останки расчистят, после чего их будут исследовать антропологи.

Цитата

“Еще немного расчистки — и будет видно реальные черты лица древнего предка, широкое лицо с выпуклым лбом, низкие прямоугольные орбиты, мужественные контуры нижней челюсти. Затем после исследования и анализа ДНК узнаем кое-что об истории его жизни и происхождения”, — сообщила Потехина.

Напомним

В Луцке на территории бывшей исторической усадьбы археологи нашли фрагменты посуды скифских времен.

Источник: УНН
Теги: Украина, археология
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