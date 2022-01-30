Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,99 0,0000  EUR: 32,34 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
14775

В США из-за снежного шторма отменили около 1300 авиарейсов

В США из-за снежного шторма отменили около 1300 авиарейсов

КИЕВ. 30 января. УНН. В США отменено около 1300 авиарейсов, через сильный зимний шторм, который обрушился на северо-восток страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В связи со штормом, который сформировался в Атлантическом океане в районе Северной и Южной Каролины в нескольких штатах объявлено чрезвычайное положение.

Отмечается, что к 9 утра по времени восточного побережья США было отменено около 1300 внутренних и международных рейсов. Еще 480 рейсов были задержаны. В нью-йоркском аэропорту Ла Гвардия и в Бостонском международном аэропорту отменено более чем по 200 рейсов.

Сообщается, что в субботу сильный зимний шторм обрушил на некоторые районы более 60 сантиметров снега, это привело к отмене тысяч рейсов и заставило губернаторов Род-Айленда и других штатов ограничить доступ к дорогам.

Напомним

Страны Северной Европы 30 января страдают от шторма Малик. В эпицентре непогоды оказались Дания, Польша и Германия и Швеция.

Источник: УНН
Теги: США, снег, авиа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.