На фоне угрозы вторжения России Канада перемещает своих военных в Украине к западу от Днепра

КИЕВ. 30 января. УНН. Из-за угрозы вторжения России Канада переместит своих военных в Украине ближе к нашей западной границе. Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд, передает УНН со ссылкой на The Globe and Mail.

Детали

По словам Ананд, все канадские войска, дислоцированные в Украине, были перемещены на запад от Днепра, из-за опасений относительно возможного российского вторжения.

Она заявила, что из соображений безопасности не может объяснять, почему и когда было принято решение вывести все войска к западу от Днепра. Но ее комментарии совпадают с оценками некоторых западных военных аналитиков, которые считают, что любая российская атака может сосредоточиться на захвате территории к востоку от Днепра.

Отмечается, что хотя штаб операции UNIFIER расположен вблизи Львова, канадские инструкторы регулярно проводили тренировки в других городах Украины, таких как Харьков, менее чем за 50 километров от границы.

Добавим

Сегодня, 30 января, Анита Ананд с двухдневным визитом прибыла в Киев.

Напомним

Канада приняла решение временно отозвать второстепенных сотрудников из посольства в Украине.