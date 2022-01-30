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В работе YouTube произошел сбой

В работе YouTube произошел сбой

КИЕВ. 30 января. УНН. В работе видеохостинга YouTube произошел сбой. Жалобы поступают от пользователей из Украины, Литвы и России. Об этом сообщает Downdetector, передает УНН.

Детали

По данным Downdetector, 26% пользователей пожаловались на проблемы с просмотром видео, 42% — на проблемы в работе сайта.

Еще 32% пользователей столкнулись с проблемами в работе приложения.

Напомним

Сервис Downdetector, который отслеживает функционирование популярных интернет-ресурсов, назвал сбой в работе соцсети Facebook самым масштабным из когда-либо зафиксированных.

Источник: УНН
Теги: сбой, Youtube
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