В работе YouTube произошел сбой

КИЕВ. 30 января. УНН. В работе видеохостинга YouTube произошел сбой. Жалобы поступают от пользователей из Украины, Литвы и России. Об этом сообщает Downdetector, передает УНН.

Детали

По данным Downdetector, 26% пользователей пожаловались на проблемы с просмотром видео, 42% — на проблемы в работе сайта.

Еще 32% пользователей столкнулись с проблемами в работе приложения.

Напомним

Сервис Downdetector, который отслеживает функционирование популярных интернет-ресурсов, назвал сбой в работе соцсети Facebook самым масштабным из когда-либо зафиксированных.