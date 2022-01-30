Новости: Общество
30 января 2022, 22:10 • Юлиана Росковинская • 16740
В работе YouTube произошел сбой
КИЕВ. 30 января. УНН. В работе видеохостинга YouTube произошел сбой. Жалобы поступают от пользователей из Украины, Литвы и России. Об этом сообщает Downdetector, передает УНН.
Детали
По данным Downdetector, 26% пользователей пожаловались на проблемы с просмотром видео, 42% — на проблемы в работе сайта.
Еще 32% пользователей столкнулись с проблемами в работе приложения.
Напомним
Сервис Downdetector, который отслеживает функционирование популярных интернет-ресурсов, назвал сбой в работе соцсети Facebook самым масштабным из когда-либо зафиксированных.
Источник: УНН
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