Полиция задержала группу лиц, планировавших массовые беспорядки в Украине

КИЕВ. 30 января. УНН. Полиция задержала группу лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины. Подробности правоохранители планируют раскрыть завтра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Детали

Группу лиц, которая планировала массовые беспорядки на территории Украины, задержала Нацполиция. Подробности правоохранители раскроют завтра, 31 января, на брифинге. Отмечается, что он пройдет при участии министра внутренних дел Дениса Монастырского и главы Нацполиции Игоря Клименко.

Напомним

В декабре 2021 года президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с государственным переворотом, заявив, что те, кто его готовили, не изменили планы.