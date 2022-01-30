Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,99 0,0000  EUR: 32,34 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
35310

Полиция задержала группу лиц, планировавших массовые беспорядки в Украине

Полиция задержала группу лиц, планировавших массовые беспорядки в Украине

КИЕВ. 30 января. УНН. Полиция задержала группу лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины. Подробности правоохранители планируют раскрыть завтра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Детали

Группу лиц, которая планировала массовые беспорядки на территории Украины, задержала Нацполиция. Подробности правоохранители раскроют завтра, 31 января, на брифинге. Отмечается, что он пройдет при участии министра внутренних дел Дениса Монастырского и главы Нацполиции Игоря Клименко.

Напомним

В декабре 2021 года президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с государственным переворотом, заявив, что те, кто его готовили, не изменили планы.

Источник: УНН
Теги: Украина, полиция, беспорядки, задержание
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.