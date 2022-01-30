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Умер российский актер Виктор Мережко

Умер российский актер Виктор Мережко

КИЕВ. 30 января. УНН. Сегодня, 30 января, скончался актер советского кино Виктор Мережко. Мужчина ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Детали

Информацию о смерти актера подтвердили агентству в Союзе кинематографистов Российской Федерации.

Причина смерти Мережко пока не уточняется.

Добавим

Виктор Мережко начал сниматься в кино с 1969 года. Первой его работой стала роль Виктора в фильме “Если есть паруса”. Затем после перерыва были фильмы “Прости” (1986 год, Владимир Юрьевич), “Девятое мая” (1987), “Нечистая сила” (1989), “Дикий пляж” (1990) и другие.

Одновременно Мережко писал сценарии к кинокартинам и мультфильмам. Среди них “Уходя — уходи”, “Отставной козы барабанщик”, “Родня”, “Полеты во сне и наяву”, “Если можешь прости” и многие другие. Также Мережко известен по режиссерским работам.

Напомним

Умер известный российский актер Леонид Куравлев.

Источник: УНН
Теги: Россия, актер, смерть
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