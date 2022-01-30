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Пропавших в Азовском море рыбаков нашли

Пропавших в Азовском море рыбаков нашли

КИЕВ. 30 января. УНН. Пропавших 28 января в Азовском море украинских рыбаков нашли. Они находятся в больнице Херсонской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Антона Кориневича.

Цитата

“Найдены пропавшие в Азовском море рыбаки уже на суше в Херсонской области”, — говорится в заметке.

Детали

У лодки рыбаков заглох двигатель, и они дрейфовали в открытом море. Сейчас они находятся в больнице.

Кориневич подчеркнул, что украинских рыбаков пограничная служба ФСБ России не задерживала и другие лодки к ним не подходили.

                                  

Напомним

Ранее сообщалось, что российские пограничники в оккупированном Крыму задержали двух украинских рыбаков, чье судно прибило к полуострову. Украинскую сторону не информировали.

Источник: УНН
Теги: рыбаки
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