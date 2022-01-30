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В Перу археологи обнаружили неизвестные сооружения инков

В Перу археологи обнаружили неизвестные сооружения инков

КИЕВ. 30 января. УНН. У руин Мачу-Пикчу (Перу) обнаружили ранее неизвестные сооружения времен империи инков. Открытие сделано археологами Варшавского университета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Сооружения обнаружили в джунглях под слоем земли в восьми километрах от основного древнего комплекса.

Найти объект помогли технологии лазерного сканирования, которые были прикреплены к беспилотникам.

Как отмечается, было найдено 12 помещений круглой и прямоугольной формы. Среди них был каменный алтарь для ритуального омовения и бани.

Исследователи предполагают, что омовение символизировало очищение духа и было обязательным для гостей Мачу-Пикчу. Лазерные изображения показали, что этот объект построили менее тщательно, чем сооружения из центральной части города.

Напомним

В Украине археологи обнаружили останки человека, который жил 7 тысяч лет назад.

Источник: УНН
Теги: археология, Перу
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