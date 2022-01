Если Россия не хочет новой войны, она должна вывести войска от Украины и с оккупированных территорий - Кулеба

КИЕВ. 30 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия должна продолжить дипломатическое взаимодействие, если не хочет войны. По его словам, дипломатия является единственным путем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост министра в Twitter.

Кулеба подчеркнул, что Россия должна вывести вооруженные силы, которые она сосредоточила вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях Украины. Так официальные лица РФ подтвердят свое заявление, что не хотят новой войны.

“Дипломатия — единственный ответственный путь”, — добавил министр.

If Russian officials are serious when they say they don’t want a new war, Russia must continue diplomatic engagement and pull back military forces it amassed along Ukraine’s borders and in the temporarily occupied territories of Ukraine. Diplomacy is the only responsible way.