В Одесской области на фонарных столбах заметили гранаты, которые оказались муляжами: за дело взялась полиция

КИЕВ. 31 января. УНН. В городе Белгород-Днестровский Одесской области местный житель прикрепил к электрическим опорам муляжи боевых гранат для того, чтобы уберечь камеры наблюдения. Об этом сообщили в Белгород-Днестровском отделе полиции, передает УНН.

Детали

30 января в сети появилась видеозапись, на которой видны якобы гранаты на электроопорах в городе Белгород-Днестровский.

Правоохранители, к которым обратился автор видео, выяснили, что это-муляжи. Их повесил хозяин дома рядом. Он установил на столбах две камеры видеонаблюдения, а, чтобы их не украли, прикрепил к ним муляжи гранат, приобретенные на рынке.

Указанные сведения зарегистрированы в журнал единого учета Белгород-Днестровского районного отдела полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.

Напомним

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