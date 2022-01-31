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В Великобритании начали вакцинировать детей с 5 лет

В Великобритании начали вакцинировать детей с 5 лет

КИЕВ. 31 января. УНН. В Великобритании начали вакцинировать детей с 5 до 11 лет. Вакцины могут получить не все дети в этом возрасте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Сообщается, что право на вакцинацию от коронавируса в Великобритании получили дети, которые наиболее подвержены риску заражения или живут с уязвимыми взрослыми. Также к этим категориям относятся дети с диабетом, нарушениями способности к обучению или иммуносупрессией. Как отмечается, всего планируется вакцинировать 500 тысяч детей.

Прививка проводится вакциной Pfizer дозами по 10 мкг с интервалом между прививками в восемь недель.

Цитата

“Национальная служба здравоохранения сейчас вакцинирует наиболее подверженных риску детей в возрасте от 5 до 11 лет, гарантируя, что они получат жизненно важную дозу защиты”, — говорится в сообщении.

Медицинские бригады связываются с семьями, дети которых имеют право на вакцинацию.

“Мы просим родителей не медлить с обращением. Как только с вами свяжутся, сообщите об этом, чтобы Национальная служба здравоохранения могла защитить своих самых маленьких от вируса”, — отметили в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Напомним

Ранее сообщалось, что в Великобритании отменят обязательное тестирование для туристов.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Коронавирус
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