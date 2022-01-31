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В Берлине прошла акция протеста против войны в Украине

В Берлине прошла акция протеста против войны в Украине

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КИЕВ. 31 января. УНН. В Берлине люди собрались на мирную акцию против агрессии России и за мир в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение посольства Украины в ФРГ.

Цитата

“...30 января в Берлине украинцы и друзья Украины вышли на совместную акцию, чтобы в очередной раз продемонстрировать миру, что украинцы выступают против войны, и призвать федеральное правительство использовать свое влияние на Российскую Федерацию, чтобы остановить новую российскую агрессию против нашего государства”, — говорится в сообщении.

                                 

Источник: УНН
Теги: Берлин, война с Россией
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