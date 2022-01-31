В Иране в зоопарке львица убила смотрителя и сбежала из вольера

КИЕВ. 31 января. УНН. В иранском городе Эрак львица убила смотрителя и сбежала со своим партнером-самцом из вольера. Животных не могли поймать несколько часов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Associated Press.

Детали

Животное напало на 40-летнего сотрудника зоопарка, когда тот кормил его мясом через специальное окошко. Впоследствии львица самостоятельно открыла вольер и вышла из него вместе с другим львом.

Несколько часов хищники разгуливали по территории зоопарка, пока их не поймали полицейские и сотрудники охраны.

Напомним

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