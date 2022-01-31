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Итальянская “Сампдория” арендовала украинского нападающего “Динамо”

Итальянская “Сампдория” арендовала украинского нападающего “Динамо”

КИЕВ. 31 января. УНН. Форвард киевского “Динамо” Владислав Супряга до завершения сезона 2021/2022 будет выступать за итальянскую “Сампдорию”. Об этом сообщают оба клуба, передает УНН.

Детали

Соответствующее арендное соглашение было подписано между итальянским клубом и “Динамо”. При этом “Сампдория” получила право выкупа контракта игрока по завершении аренды.

Стоит отметить, что Супряга провел первый сбор с первой командой “Динамо” в Испании. В этом сезоне Владислав провел 3 матча за киевлян в УПЛ, 1 в Суперкубке и 2 в Лиге чемпионов.

Дополнение

“Сампдория” набрала 20 очков и занимает 16 строчку, ведя борьбу за выживание. От зоны вылета клуб отделяет всего три балла.

Источник: УНН
Теги: спорт
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