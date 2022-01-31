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В Шотландии брат с сестрой узнали о существовании друг друга благодаря интернет-покупке

В Шотландии брат с сестрой узнали о существовании друг друга благодаря интернет-покупке

КИЕВ. 31 января. УНН. Росс Колкухун из Шотландии всю свою жизнь ничего не знал о собственном отце и не виделся с ним, пока не приобрел на eBay программу футбольного матча Хартс - Ливерпуль. Покупка помогла ему найти семью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Edinburgh Live.

Детали

Отмечается, что после того, как мужчина оплатил свой заказ в интернете, деньги вернули на его счет. Это действие предпринял продавец, оказавшийся отцом Колкухуна. Они познакомились и начали общаться в Интернете, но не могли встретиться из-за пандемии коронавируса.

Мужчина отправился в путешествие, чтобы увидеться с семьей, которую он никогда не знал. Так он впервые встретился со своей 31-летней сестрой Эрин, на 6 лет моложе его.

Цитата

“Мы смеялись, плакали и делились историями. Было впечатление, что мы знаем друг друга всю жизнь. Я очень нервничал, но это был абсолютно прекрасный и жизнеутверждающий опыт”, — рассказал Колкухун.

Напомним

В США братья передаривают друг другу коробку конфет десятилетиями.

Источник: УНН
Теги: Шотландия
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