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В КНДР подтвердили запуск баллистической ракеты “Хвасон-12”

В КНДР подтвердили запуск баллистической ракеты “Хвасон-12”

КИЕВ. 31 января. УНН. КНДР подтвердила запуск 30 января баллистической ракеты. Подробности испытания обнародовали в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК), информирует УНН.

 

Детали

Академия оборонных наук КНДР осуществила испытательный запуск ракеты “под максимальным углом” из северо-западной части страны до Японского моря “с учетом безопасности соседних стран”.

Цитата

“Испытания подтвердили точность, защищенность и боевую эффективность комплекса вооружения типа „Хвасон-12“, которое находится в производстве”, — говорится в сообщении.

Также в Северной Корее обнародовали фотографии, якобы “сфотографированные из космоса камерой, расположенной на боеголовке ракеты”.

Напомним

Корейская Народно-Демократическая Республика в седьмой раз за месяц запустила снаряд в сторону Японского моря.

Источник: УНН
Теги: КНДР
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