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Венесуэльский нападающий “Динамо” стал игроком клуба из Испании

Венесуэльский нападающий “Динамо” стал игроком клуба из Испании

КИЕВ. 31 января. УНН. Венесуэльский форвард “Динамо” Эрик Рамирес на правах аренды будет играть за клуб “Спортинг Хихон”, который выступает в испанской Сегунде, передает УНН со ссылкой на сайт киевского клуба.

Детали

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/2022, у испанского клуба есть опция выкупа контракта игрока.

В текущем сезоне 23-летний форвард провел за “Динамо” 4 матча в УПЛ (1 гол), 1 матч в Кубке Украины и 2 поединка в Лиге чемпионов.

Дополнение

В хихонском клубе выступают два украинца — Василий Кравец и Богдан Милованов.

Источник: УНН
Теги: спорт
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