Венесуэльский нападающий “Динамо” стал игроком клуба из Испании

КИЕВ. 31 января. УНН. Венесуэльский форвард “Динамо” Эрик Рамирес на правах аренды будет играть за клуб “Спортинг Хихон”, который выступает в испанской Сегунде, передает УНН со ссылкой на сайт киевского клуба.

Детали

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/2022, у испанского клуба есть опция выкупа контракта игрока.

В текущем сезоне 23-летний форвард провел за “Динамо” 4 матча в УПЛ (1 гол), 1 матч в Кубке Украины и 2 поединка в Лиге чемпионов.

Дополнение

В хихонском клубе выступают два украинца — Василий Кравец и Богдан Милованов.