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ФК “Львов” отдал в аренду двух бразильских футболистов

ФК “Львов” отдал в аренду двух бразильских футболистов

КИЕВ. 31 января. УНН. ФК “Львов” отдал в аренду полузащитников Альваро Тавареша и Эрнеста. Об этом передает УНН со ссылкой на пресслужбу команды.

Детали

26-летний бразилец Альваро выступал за “Горожан” с 2019 года. В этом сезоне на его счету 13 матчей.

Ганец Эрнест стал игроком “Львова” осенью 2020 года, перейдя из “Руха”. В этом сезоне вингер забил два гола и сделал пять ассистов в 19 матчах.

Отмечается, что команда Олега Дулуба ушла на зимнюю паузу на 12 месте турнирной таблицы УПЛ. В Кубке Украины “Львов” вышел в четвертьфинал, где сыграет с “Шахтером”.

Напомним

“Динамо” объявило имя первого соперника на тренировочном сборе в Турции.

Источник: УНН
Теги: спорт
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