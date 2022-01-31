ФК “Львов” отдал в аренду двух бразильских футболистов

КИЕВ. 31 января. УНН. ФК “Львов” отдал в аренду полузащитников Альваро Тавареша и Эрнеста. Об этом передает УНН со ссылкой на пресслужбу команды.

Детали

26-летний бразилец Альваро выступал за “Горожан” с 2019 года. В этом сезоне на его счету 13 матчей.

Ганец Эрнест стал игроком “Львова” осенью 2020 года, перейдя из “Руха”. В этом сезоне вингер забил два гола и сделал пять ассистов в 19 матчах.

Отмечается, что команда Олега Дулуба ушла на зимнюю паузу на 12 месте турнирной таблицы УПЛ. В Кубке Украины “Львов” вышел в четвертьфинал, где сыграет с “Шахтером”.

Напомним

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