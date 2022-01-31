В Бразилии из-за ливней и оползней погибли по меньшей мере 19 человек

КИЕВ. 31 января. УНН. В воскресенье в Сан-Паулу (Бразилия) из-за оползней и наводнений, вызванных ливнями, погибли по меньшей мере 19 человек, 500 тысяч семей были вынуждены покинуть дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Associated Press.

Детали

Отмечается, что трое человек из одной семьи погибли, когда оползень разрушил их дом в городе Ембу-дас-Артеш, четырех человек удалось спасти.

Четверо детей погибли во Франсиске Морато, сказал губернатор штата Сан-Паулу Жоао Дориа, а правительство штата заявило, что еще четыре человека погибли во Франку-да-Роша. Сообщалось также о смерти в Рибейран-Прету и Жау.

Как сообщили в Государственной пожарной службе трое из погибших — люди, которых снесло паводком.

Дориа использовал вертолет для осмотра поврежденных районов в воскресенье и объявил о финансовой помощи пострадавшим городам в размере 2,8 миллиона долларов. Из-за разлива рек 500 000 семей покинули свои дома. Было заблокировано несколько дорог и автомагистралей.

Также сообщается, что из-за сбоев, вызванных ливнем, город Сан-Паулу отменил плановые прививки от коронавируса.

Напомним

В США из-за снежного шторма отменили около 1300 авиарейсов.