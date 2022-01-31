На Закарпатье таможенники изъяли незадекларированные игровые консоли на 800 тысяч гривен

КИЕВ. 31 января. УНН. У водителя микроавтобуса таможенники изъяли незадекларированные игровые консоли на 800 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Закарпатской таможни.

Детали

Микроавтобус с контрабандными игровыми приставками задержали на украинско-словацкой границе в субботу. Отмечается, что за рулем находился 28-летний житель Тячевского района.

“Сразу же после открытия багажного отсека, среди личных вещей инспекторы обнаружили новенький товар иностранного производства. В частности, игровые приставки различных моделей и домашние гаджеты — геймпады, общим количеством 148 шт”, — говорится в сообщении.

Водитель заявил, что перевезти технику из Чехии в Украину его попросил знакомый. По предварительным оценкам, стоимость игровых приставок составляет 800 тыс. грн. Весь товар таможенники конфисковали.

Инспекторы таможни зафиксировали нарушения по ст. 471 Таможенного кодекса Украины (Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля). Окончательную стоимость игровых приставок установит эксперт, дело передадут в суд.

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