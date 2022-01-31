Футболист сборной Украины помог “Брюгге” одержать очередной выигрыш в чемпионате Бельгии

КИЕВ. 31 января. УНН. В 25-м туре чемпионата Бельгии “Брюгге” защитника сборной Украины Эдуарда Соболя на выезде встречался с “Кортрейком”, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

Украинский футболист вышел в стартовом составе, получил желтую карточку и доиграл до конца встречи, которая завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Набрав 48 очков, команда украинца занимает второе место в турнирной таблице бельгийской Про Лиги.

Напомним

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