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Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 375 млн человек

Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 375 млн человек

КИЕВ. 31 января. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 375 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 375,196,036 человек, из них выздоровел 296,399,796 человек. Количество умерших возросло до 5,681,676.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (75 578 076), Индия (41 265 684), Бразилия (25 351 489), Франция (19 058 073), Великобритания (16 468 522), Россия (11 737 007), Турция (11 526 621), Италия (10 925 485), Германия (9 776 648) Испания (9 779 130) и Аргентина (8 335 184).

“Лидеры” по количеству летальных случаев

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (907 190), Бразилии (923 626) и Индии (495 002).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 4 042 469 случаи коронавірусної болезни COVID-19, из них 100 125 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, мир
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