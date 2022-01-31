Новости: Экономика
31 января 2022, 06:25 • Юлиана Росковинская • 6195
На 31 января установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 31 января. УНН. Национальный банк Украины на 31 января 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Детали
Национальный банк Украины по состоянию на утро 31 января установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:
Золото — 1652.7051 грн;
Серебро —20.8092 грн;
Платина —923.5729 грн;
Палладий — 2127.7159 грн.
По сравнению с 30 января курс не изменился.
Источник: УНН
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