Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,78 -0,2040  EUR: 32,03 -0,3139 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
6195

На 31 января установлена цена на банковские металлы

На 31 января установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 31 января. УНН. Национальный банк Украины на 31 января 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Детали

Национальный банк Украины по состоянию на утро 31 января установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:

Золото — 1652.7051 грн;

Серебро —20.8092 грн;

Платина —923.5729 грн;

Палладий — 2127.7159 грн.

По сравнению с 30 января курс не изменился.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.