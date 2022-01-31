Следователи описали роль Тарпана в схемах по хищению госсредств на “Глубоководном выпуске” — постановление суда

КИЕВ. 31 января. УНН. По делу по факту хищения государственных средств на проекте “Глубоководный выпуск” следователи подробно установили и описали роль главного подозреваемого Руслана Тарпана. По материалам производства, он принимал непосредственное участие в реализации разработанной преступной схемы по завладению бюджетными средствами и их легализации. Об этом говорится в постановлении Киевского райсуда г. Одессы, передает УНН.

Цитата

“При этом роль ЛИЦО_1 (Руслана Тарпана, — ред.) в реализации разработанной преступной схемы заключалась в следующих активных действиях:

— вовлечение непосредственных исполнителей преступных действий из числа служебных лиц подконтрольных предприятий и контроль за ходом их выполнения;

— обеспечение подделки проекта строительства для обоснования заведомо завышенной стоимости работ;

— обеспечение заключения должностными лицами ООДА договора подряда и дополнительных соглашений к нему с подконтрольным ему предприятием без проведения тендерной процедуры и согласования договорной цены этих сделок по завышенным ценам без их проверки на основании заблаговременно поддельного проекта;

— обеспечение принятия работниками ООДА выполненных работ без проведения технического и авторского надзора;

— приискания и привлечение к выполнению строительных работ реальных их исполнителей (субподрядных организаций);

— приискания производителя и обеспечения поставки труб диаметром 2000 мм на территорию Украины, необходимых для сооружения объекта строительства, по рыночной цене;

— обеспечение заключения должностными лицами ООДА с подконтрольным ООО „Будрембизнес“ договора на осуществление технического надзора во время строительства объекта;

— использование своего общественного положения и авторитета с целью создания впечатления о законности совершенных им и организованной им группой противоправных действий”, — говорится в постановлении.

Детали

Всего в период с декабря 2010 года по конец 2012 года, по данным следствия, Тарпан, действуя в составе организованной группы и по предварительному сговору со служебными лицами Одесской областной государственной администрации и подконтрольных ему предприятий, организовал незаконное завладение бюджетными денежными средствами в размере 244 156 557,00 грн и осуществление покушения на завладение денежными средствами в размере 177 411 423,87 грн.

Дальнейшем, в период с декабря 2010 года по март 2013 года соучастниками преступления, было легализовано денежных средств в общей сумме 216 541 039,52 грн, полученных в результате завладения бюджетными средствами, путем совершения финансовых операций с ними.

Добавим

Руслан Тарпан остается главным подозреваемым в деле хищения бюджетных средств на проекте “Глубоководный выпуск”. В то время как ряд лиц-соучастников этого преступления уже судят, Тарпан скрывается за пределами Украины.

Назад, в конце прошлого года, суд применил до него заочный арест, а прокуратура готовится к началу процедуры экстрадиции подозреваемого в Украину.

Напомним

По данным правоохранителей Монако, иностранные банковские счета ексдружини Тарпана Оксаны Шишовськой были задействованы в схемах легализации незаконно добытых средств.

Кроме того, она была и остается владельцем ряда компаний, которые непосредственно связаны с деятельностью ее бывшего мужа.