31 января — Всемирный день ювелира

КИЕВ. 31 января. УНН. Сегодня, 31 января, отмечают Всемирный день ювелира, День скотча, Международный день зебры. Верующие чтят память святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских, информирует УНН.

Всемирный день ювелира

Профессия ювелира считается одной из древнейших в мире и требует от человека сочетание математического склада ума и безупречного художественного вкуса. Ювелирные изделия означают гораздо больше, чем просто украшения. С их помощью человек демонстрирует свой хороший вкус и высокий уровень финансовой обеспеченности. Но перед тем, как они попали в магазин, с ними работал настоящий профессионал.

День скотча

Скотч изобрел Ричард Дрю. Мужчина работал на предприятии, которое производит целлофановый материал и наждачную бумагу. А вдохновило его на создание скотча посещение автосервиса. Когда Дрю находился на одном из них с проверкой, то увидел, что на автомобилях во время покраски разными цветами появляются неровные линии. А бумага, которую работники использовали, не помогает и не защищает от подтеканий. Тогда мужчина подумал, что можно использовать липкую ленту шириной не более 5 см с пластырем по краям. Изначально такая инновация была воспринята рабочими скептически, но Дрю таки решил запатентовать изобретение. Сегодня скотч известен во всем мире.

Международный день зебры

Это праздник ввели природоохранные организации, которые выступают за сохранение этих уникальных полосатых животных. Полосы являются естественным приспособлением, которое помогает зебре защищаться от диких животных. Также она может развивать скорость до 80 км/час. Благодаря празднику можно привлечь внимание политиков и общественных организаций к проблеме уничтожения зебр.

День памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских

Всю свою жизнь они боролись с еретиками и несли в людей веру в Христа. Афанасий родился в Александрии в семье христиан. В молодые годы стал дьяконом Александрийской Церкви. Еще будучи совсем молодым человеком Афанасий видел, что в церкви нет настоящей благочестии. Ведь слишком много людей являются последователями Ария, отрицавшего тот факт, что Христос имеет в себе божественную природу. Когда умер патриарх Александр Афанасий занял его должность и начал развенчивать учение Ариан. Из-за этого они святого оклеветали и даже приписали ему изнасилование и убийство. Несколько раз патриарха изгоняли из Александрии.

Кирилл также был известным борцом за справедливость и веру во Христа. Когда он получил должность патриарха, то изгнал еретиков из Александрии, освятил капище язычников и даже построил большой храм на его месте. Самой тяжелой же была борьба Кирилла с несторианской ересью, Кирилл смог добиться созыва Вселенского Собора. Именно там учение Нестория признали еретическим, а самого Нестория лишили сана и изгнали в Ливийскую пустыню.

Именины

День Ангела празднуют: Владимир, Афанасий, Александр, Дмитрий, Вольдемар, Илларион, Евгений, Кирилл, Михаил, Николай, Максим, Сергей, Емельян, Оксана, Мария.